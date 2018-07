Plus de 2,2 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers à St-Joseph

Le gouvernement du Québec dit être fier de contribuer à la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Saint‑Joseph-de-Beauce. Cette infrastructure permettra à la fois d'assurer la pérennité des services aux citoyens et d'offrir aux employés un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur.

Cet avant-midi, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, a annoncé, au nom de sa collègue, la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière‑Appalaches, Mme Dominique Vien, une aide financière de plus de 2,2 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet. La Ville complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 3,4 millions de dollars.

« Partout au Québec, le personnel en sécurité incendie fait preuve d'un engagement empreint de courage qu'il importe de saluer. En investissant dans la construction d'une nouvelle infrastructure moderne et performante, notre gouvernement contribuera au mieux-être des employés municipaux qui y travailleront. Ce soutien financier permettra d'assurer la bonne continuité des services au bénéfice des citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce et des environs. » - Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.

Selon Dominique Vien, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, « l'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la région de la Chaudière‑Appalaches. Localement, ces investissements génèrent des retombées économiques importantes et contribueront à un milieu de vie plus sécuritaire ».

« Pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, la sécurité de la population occupe une part importante dans la vision des élus et ce bâtiment sera un atout majeur pour le milieu. Ce sera une infrastructure moderne qui perdurera dans le temps, car les besoins actuels et futurs ont été réfléchis et pris en considération lors de sa conception », a affirmé Pierre Gilbert, maire de Saint-Joseph-de-Beauce.

Faits saillants

Dotée de deux étages, la nouvelle caserne comprendra six portes de garage, des bureaux, une salle de réunion et une salle multifonctionnelle, un local pour les appareils respiratoires, une salle de décontamination ainsi que des espaces de vie pour les pompiers.



L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.



En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 3 391 300 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 2 204 345 $.



Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près

de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.