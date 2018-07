Investissement de 500 000 $ pour l'enseignement supérieur en Chaudière-Appalaches

Une aide financière de 500 000 $ a été accordée aux établissements d'enseignement supérieur de la région de la Chaudière-Appalaches dans le but de mettre sur pied un pôle régional en enseignement supérieur.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David.

L'objectif du regroupement de l'Université du Québec à Rimouski, du Cégep de Lévis-Lauzon, du Cégep de Thetford et du Cégep Beauce-Appalaches est de déployer une série d'actions concertées pour créer un partenariat avec le marché du travail et recruter davantage d'étudiants étrangers. Une offre de formation actualisée sera développée pour répondre avec souplesse et rapidité aux besoins de la région en main-d'œuvre qualifiée.

Par ailleurs, toujours dans le but de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, une stratégie sera mise en place pour favoriser le recrutement d'étudiants internationaux et développer des mécanismes visant à faciliter leur intégration rapide sur le marché du travail.

« La capacité d'attraction et de rétention des talents dans la région de la Chaudière-Appalaches sera bonifiée grâce au nouveau pôle régional en enseignement supérieur. Plusieurs acteurs de la région pourront profiter des retombées positives qui découleront des actions mises en place. En attirant davantage d'étudiants étrangers, le pôle deviendra un véritable levier de croissance et d'emplois pour la région », a déclaré Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Faits saillants

Un investissement de plus de 202 millions de dollars a été annoncé le 26 mars 2018 pour revitaliser l'ensemble des établissements d'enseignement collégial du Québec. L'aide financière était destinée notamment au maintien en état, à la résorption du déficit de maintien des actifs, au développement informatique ainsi qu'à l'entretien des bâtiments.

De ce montant, 184,5 millions sont accordés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017-2027 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ce plan comprend les investissements prévus pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, incluant des sommes pour la création de pôles régionaux. Jusqu'à présent, d'autres pôles régionaux ont été implantés dans les régions du Bas-Saint-Laurent--Gaspésie, de l'Outaouais et du Saguenay--Lac-Saint-Jean.