Le gouvernement du Québec accorde 18 000 $ à Nashville en Beauce

Le gouvernement du Québec nous a informé par voie de communiqué qu'il est heureux d’annoncer son appui au festival de musique et de danse country Nashville en Beauce, qui se déroulera du 26 juillet au 5 août à Saint-Prosper.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé aujourd’hui l’attribution d’une aide financière de 18 000 $ pour soutenir l’édition 2018 de cet événement.

L’appui consenti provient du Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.

« C’est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient les festivals et les événements qui animent nos régions pendant la saison estivale. Le festival de musique et de danse country Nashville en Beauce est l’un de ces rassemblements qui attirent les visiteurs en Chaudière-Appalaches. Ces derniers profiteront certainement de leur passage dans la région pour en découvrir les attraits touristiques. La diversité de l’offre touristique contribuera à mieux leur faire connaître le Québec », de dire Mme Boulet.

« Le festival Nashville en Beauce fait partie de ces projets soutenus par notre gouvernement qui permettent de renforcer l’offre touristique de la région de la Chaudière-Appalaches et d’en stimuler la vitalité économique. J’invite les visiteurs à découvrir le programme d’activités du festival et à visiter notre belle et dynamique région. Voilà une occasion privilégiée d’avoir un aperçu de ce qu’offre le Québec en été », soutient Paul Busque, le député de Beauce-Sud et l'adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Faits saillants

En 2017, le gouvernement du Québec a augmenté à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l’enveloppe totale.

La bonification de l’aide financière permet : de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre du programme; d’assurer le financement des festivals et événements selon leur performance; de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs; de favoriser la réalisation de projets novateurs visant le développement du produit, soit par l’ajout d’un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, le programme contribue : à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres; à privilégier la signature d’ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d’assurer la stabilité nécessaire à leur développement; à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d’achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.