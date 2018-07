375 000 $ pour 7 projets d'infrastructures sportives dans les Etchemins

Le gouvernement du Québec alloue une aide financière pouvant atteindre plus de 375 000 $ pour réaliser sept projets d'infrastructures sportives et récréatives dans les Etchemins « dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière ».

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Pour aider à la réalisation des projets qu'il a choisis, le gouvernement du Québec offre une participation financière de 50 % du coût total. Le projet de construction de la toiture de la patinoire de Saint-Théophile est estimé à environ un million de dollars en tout et pour tout.

« Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs et de la population en général. Il importe d'offrir aux familles de nos municipalités des infrastructures modernes et sécuritaires qui leur donneront le goût de bouger et de se rencontrer pour pratiquer régulièrement des activités sportives, et ce, hiver comme été », a déclaré Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Voici la liste des projets et des investissements annoncés. Saint-Cyprien-des-Etchemins recevra l'investissement le plus important.