262 500 $ pour soutenir 6 entreprises dans Beauce-Sud

Le gouvernement du Québec accorde une aide de 262 500 $ pour soutenir six entreprises de la circonscription de Beauce-Sud touchant l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses installations de production ou la mise en conformité aux normes en matière de bien-être animal. Cet investissement est réalisé en vertu du Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique.

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque, en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, en précisant que maintenir la compétitivité des entreprises agricoles sur les marchés intérieurs et extérieurs est vital pour la région de Beauce-Sud.

En plus de s’inscrire dans la perspective de développement durable que préconise le gouvernement du Québec, les retombées générées par cette entreprise sont importantes pour l’économie de la région. De plus, l’amélioration de l’efficacité énergétique fait partie des attentes des consommateurs au regard de la production des aliments qu’ils consomment.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, a annoncé le 3 avril 2018 qu’en raison des records d’adhésion, le Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique bénéficiait d’une bonification de 100 millions de dollars. Cette somme s’additionne aux 95 millions de dollars annoncés en 2017. Les entrepreneurs agricoles du Québec pourront donc compter sur un fonds de 195 millions de dollars sur six ans pour soutenir leurs investissements.

Cet investissement s’inscrit dans la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde, dévoilée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, le 6 avril 2018.

En effet, deux grandes ambitions ont été mises de l’avant par la Politique : maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs et développer un secteur bioalimentaire prospère et durable. Ce plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique aide aussi les entreprises à répondre aux attentes de consommateurs en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique. Il contribue aussi au développement d’entreprises prospères, durables et innovantes.

« Par nos actions gouvernementales, nous reconnaissons l’importance du secteur bioalimentaire dans l’économie du Québec d’aujourd’hui et celle de demain. Cet appui financier en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique vient soutenir nos entreprises agricoles de Beauce-Sud pour qu’elles demeurent dynamiques, prospères et durables », déclare Paul Busque, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et l’Innovation.

De son côté, Laurent Lessard, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation croit que « l’aide financière qui est accordée traduit bien l’engagement du gouvernement du Québec de soutenir les entreprises agricoles dans la modernisation de leurs pratiques afin qu’elles conservent l’excellente réputation dont elles profitent déjà »

« Je me réjouis, poursuit-il, de savoir que cela contribuera à les maintenir dans une position enviable sur les marchés, tant au Québec qu’à l’extérieur, tout en participant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de développement durable. »