Samuel Poulin s'engage pour une plus grande présence dans la Haute-Beauce

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin, annonce qu’il compte ouvrir un point de service à La Guadeloupe dans le secteur de la Haute-Beauce en plus de maintenir un bureau de circonscription à Saint-Georges s’il est élu le 1er octobre prochain. Dans le souci d’être perpétuellement à l’écoute des citoyens, il visera aussi à lancer des consultations citoyennes dans les 24 municipalités de la circonscription.

En vertu des règles de l'Assemblée nationale, Beauce-Sud dispose déjà d'un budget pour ouvrir un deuxième bureau de circonscription, considérant la population et la superficie du territoire.

« Mon expérience des 4 dernières années à l'Assemblée nationale comme attaché de presse et conseiller politique pour le caucus des députés m'a appris l'importance d'être toujours connecté aux besoins des citoyens. Le travail d'un élu est d'abord et avant tout d'être présent sur tout le territoire. Je souhaite envoyer un signal fort d’engagement et de dévouement envers la population de Beauce-Sud en proposant ces nouvelles idées aujourd'hui », explique l'aspirant député.

Un ajout nécessaire

La circonscription de Beauce-Sud comporte 24 municipalités et a une superficie de 3 003,3 km2. Malgré ce fait, elle n'a qu'un bureau de circonscription. La proposition de Samuel Poulin est donc recevable, puisque d'autres circonscriptions, dont la superficie est moindre et qui comportent moins de municipalités, ont deux, voire trois bureaux.

Donnons deux exemples, mais ils pourraient être nombreux. Premièrement, la circonscription d'Arthabaska, dans la région Centre-du-Québec, a une superficie de 1 881,4 km2 et contient 18 municipalités. Elle opère trois bureaux de circonscription. En octobre 2017, le député caquiste Éric Lefebvre avait annoncé qu'il mettrait un troisième bureau en opération, une première dans Arthabaska. Deuxièmement, la circonscription de Drummond - Bois-Franc, dans la même région, comprend 19 municipalités et s'étend sur 1 834,9 km2.

À cette liste, les exemples des circonscriptions de Johnson, Richmond et Bertrand pourraient être ajoutés.

En février 2017, Samuel Poulin a participé à La Guadeloupe à une soirée de consultation sur la revitalisation du secteur de la Haute-Beauce, initiée par l'ex-maire de la municipalité, M. Rosaire Coulombe, en présence de nombreux acteurs de la région.

« Que ce soit sous le leadership des élus municipaux de toutes les municipalités, des gens d'affaires, des organismes du territoire, tel que la Société de développement Industriel de La Guadeloupe, j'ai été très heureux de constater à nouveau que la population se mobilise pour attirer des entreprises et de jeunes familles ici. C'est dans cette optique que je compte ouvrir un point de service au centre de la Haute-Beauce, à La Guadeloupe. Il sera donc facilement accessible pour les résidents de Courcelles, Saint-Évariste, Saint-Éphrem, Saint-Hilaire, Saint-Honoré et Sainte-Clotilde. C'est un ajout important pour le comté, qui actuellement n'en dispose pas. Concrètement, une ressource de mon bureau de comté s'y déplacera hebdomadairement afin de rencontrer les citoyens qui rencontrent divers défis avec l’appareil administratif et gouvernemental et, personnellement, je compte y être le plus souvent possible », explique M. Poulin.

Consultations citoyennes

Concernant les consultations citoyennes, le candidat entend les tenir dans toutes les municipalités du territoire au cours de son prochain mandat. « La politique se fait d'abord sur le terrain et avec les gens. À une certaine époque, les députés organisaient des déjeuners le dimanche matin pour écouter les citoyens et je souhaite une formule similaire. Malgré, les nombreux outils technologiques, il n'y a rien de mieux que de se rencontrer, yeux dans les yeux. Pour moi, être un député pour les Beaucerons, c'est être sur le terrain pendant 4 ans », souligne M. Poulin, qui déjà depuis plusieurs semaines s'active partout sur le territoire en rencontrant les élus, les entreprises, les organismes ainsi que les citoyens en séance de porte-à-porte.

Les fonds sont déjà disponibles

Cette proposition d'ajout, qui semble aller dans l'ordre des choses, s'appuie sur les indemnités et les allocations prévues par l'Assemblée nationale du Québec. Autrement dit, les fonds sont déjà disponibles. Il ne s'agit pas d'une dépense inutile, puisque c'est un service auquel les citoyens ont droit. Au Québec, il existe quatre groupes de circonscription (de 1 à 4) ; Beauce-Sud fait partie du groupe 3. Sur le site de l'Assemblée nationale, il est écrit ceci : « Un député dont la circonscription fait partie du groupe 3 ou 4 et qui loue un deuxième ou un troisième local de circonscription a droit à un montant additionnel pour le fonctionnement de ces locaux. »