350 000 $ pour deux projets d'infrastructures sportives dans Bellechasse

Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer des activités physiques de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre près de 350 000 $ est allouée pour réaliser deux projets d'infrastructures sportives et récréatives à Saint-Vallier et à Saint-Charles-de-Bellechasse.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce hier, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Pour la Municipalité de Saint-Vallier, le projet consiste principalement à construire un nouveau bâtiment de services, à mettre en place de nouveaux modules de jeux, à installer des modules d'entraînement extérieur et des modules de parc de planches à roulettes et à réaliser un sentier asphalté pour le patin à roues alignées et le patinage libre en hiver. Cela représente un investissement de près de 245 000 $.

Pour ce qui est de la Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, le projet vise la mise aux normes de la piscine municipale extérieure. Il sera réalisé grâce à une aide financière de près de 105 000 $.

« Je me réjouis que les aménagements qui seront réalisés au Parc du Faubourg à Saint-Vallier répondent à un besoin exprimé par la population de dynamiser le cœur du village. Pour les citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse, la mise aux normes de la piscine municipale extérieure permettra à la population d'avoir une installation moderne et sécuritaire », a déclaré Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Dans l'ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise aux normes d'installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars. Ces projets ont été analysés selon les règles et les normes du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.