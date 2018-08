600 000 $ pour 33 entreprises de Beauce-Sud

Le gouvernement du Québec versera une aide financière pouvant atteindre la somme de 600 000 dollars à 33 entreprises de la circonscription de Beauce-Sud en vertu du programme Territoires : drainage et chaulage des terres, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, en a fait l'annonce, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en précisant que ce programme vise à augmenter la superficie de terres agricoles drainées et chaulées dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay−Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, ainsi que dans 34 municipalités régionales de comté où les contraintes à l'égard de la pratique de l'agriculture sont particulièrement importantes. Ce faisant, le programme Territoires : drainage et chaulage des terres améliore la productivité des terres et permet de les valoriser.

Ce programme cadre aussi avec la Politique bioalimentaire 2018-2025 ‑ Alimenter notre monde, notamment en appuyant l'orientation relative au dynamisme des territoires et à leur contribution à la prospérité du secteur bioalimentaire. La mise en valeur et la pérennité des terres agricoles, au bénéfice des générations futures, ainsi que l'optimisation de leurs potentiels contribuent en effet à l'implantation d'un secteur bioalimentaire prospère, durable et ancré sur le territoire.

« Notre gouvernement a posé un geste concret pour notre économie en bonifiant le Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres au printemps 2017. Grâce à cette initiative, les entreprises agricoles du territoire de Beauce-Sud ont désormais accès à de l'aide financière pour rehausser la qualité et la productivité de leurs sols », déclare M. Paul Busque, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire à la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Pour sa part, Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, affirme que « la valorisation et l'utilisation optimale du territoire agricole du Québec sont une priorité pour [son] gouvernement. En améliorant la qualité des sols, le Ministère participe à l'augmentation de la rentabilité des entreprises agricoles dans la région de Beauce-Sud ».

Faits saillants

Le programme Territoires : drainage et chaulage des terres s'adresse aux entreprises agricoles. Le gouvernement prolonge ce programme jusqu'en 2023 en lui octroyant une enveloppe additionnelle de 16 millions de dollars.