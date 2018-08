La campagne électorale pourrait être déclenchée le 23 août

Le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, envisage de déclencher les élections générales plus tôt qu'on ne l'avait prévu. Dans le milieu politique, la date qui circule de plus en plus est celle du 23 août. D'autres dates ont été avancées, le 25 ou le 26 août.

Il faut savoir que les élections se tiendront toujours le 1er octobre, comme le prévoit la loi. Bien que tout le monde s'attendait ce que le chef du gouvernement proroge l'Assemblée nationale le 29 août, il semble qu'il le fera plus tôt. En vertu de la loi, la campagne électorale doit durer entre 33 et 39 jours. La date exacte du déclenchement n'est pas encore connue.

Selon Sébastien Bovet, chef du Bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Radio-Canada, « les libéraux voudraient ainsi envoyer leur rival François Legault, chef de la Coalition avenir Québec, plus longtemps dans l’arène électorale en espérant qu’ils réussiront à le faire trébucher, alors que la CAQ est en avance dans les sondages ».

Selon nos informations, les troupes de la CAQ sont prêtes dès maintenant à commencer la bataille électorale.