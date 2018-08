Le gouvernement investit 113 000 $ à Saint-Prosper et à Saint-Benoît

À Saint-Prosper, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait ce matin deux annonces importantes au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. Saint-Prosper bénéficiera d'une subvention de 97 408 $ pour un projet d'aménagement et de construction d'un terrain de baseball et Saint-Benoît-Labre, pour sa part, mettra la main sur 15 339 $ pour éclairer une partie de son sentier vélo-pédestre.

Le gouvernement du Québec investit donc 13 000 $ dans ces projets « dans le but d'assurer la pérennité des installations [et] [d']encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière ».

Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Pour l'ensemble des projets d'infrastructures sportives qui, à travers le Québec, bénéficieront des 158 millions de dollars, le gouvernement accordera une financière pouvant atteindre 50 %.

« Permettez-moi de vous dire, en mon nom, que je suis très, très heureux de faire ces annonces-là ce matin. Je suis d'autant plus heureux que ça représente, comme je vous disais tantôt, quand même cinq beaux projets qui vont être réalisés dans Beauce-Sud », a affirmé le député libéral en présence de quelques dignitaires.

Le député faisait référence à plusieurs projets qui ont obtenu des subventions pour réaliser des projets d'infrastructures, notamment à Saint-Zacharie, Saint-Théophile, Saint-Prosper et Saint-Benoît-Labre.

Le maire de la municipalité de Saint-Prosper, Richard Couët, a remercié le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui agissait en sa qualité de représentant de la MRC de Beauce-Sartigan, de s'être « déplacé en banlieue ». À la blague, M. Morin a dit qu'il travaillait sur le projet des fusions, ce à quoi M. Couët a répondu : « Moi, je suis prêt à fusionner Saint-Georges ; il n'y a aucun problème. »

« C'est un très beau projet. Ce que je veux souligner, c'est que c'est encore un projet qu'on fait avec la Commission scolaire [de la Beauce-Etchemin] sur les terrains de la polyvalente. Donc, on se donne une installation sportive qui va servir à toute la municipalité et qui va servir aussi à la polyvalente [...]. La municipalité va s'en servir pour les loisirs. C'est encore un exemple de collaboration. » - Richard Couët, maire de Saint-Prosper

Détails des projets

La subvention de 97 408 $ que Saint-Prosper a obtenue représente la moitié du montant global de la réalisation du projet de construction du terrain de baseball. Environ 100 000 $ autres dollars devront être investis, et la municipalité assure que le projet ira de l'avant. Elle déboursera une partie de la somme alors que des organismes de la municipalité mettront eux aussi la main à la pâte. Le montage financier n'est pas encore fin prêt. Dans le cas de Saint-Prosper, l'objectif est que le terrain de baseball voie le jour pour la fin de l'été 2019.

Le maire de la municipalité de Saint-Benoît-Labre, Éric Rouillard, n'a pas pu être présent. C'est Marie-Claude Gilbert, coordonnatrice des loisirs et de la culture de la même municipalité, qui s'est exprimée au sujet de projet d'éclairage du sentier vélo-pédestre. Ce sentier en est un de 1,6 km. Le projet, dont le montant total est de 35 000 $, vise à éclairer à l'énergie solaire une partie (et non la totalité) de la piste cyclable. C'est un projet qui est discuté depuis un bon moment à Saint-Benoît-Labre. La petite municipalité est confiante qu'il se réalise cet automne. À terme, son objectif est que le sentier vélo-pédestre soit entièrement éclairé.