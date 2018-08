510 000 $ pour deux projets à Saint-Malachie et à Saint-Anselme

Le 9 août, une aide financière pouvant atteindre près de 510 000 $ a été allouée afin de réaliser deux projets d'infrastructures sportives et récréatives dans les municipalités de Saint-Malachie et de Saint-Anselme. Le gouvernement du Québec est allé de l'avant avec ces projets « dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations et [d']encourager la population locale et régionale à pratiquer des activités physiques de façon régulière ».

C'est la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, qui en a fait l'annonce jeudi, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de la MRC de Bellechasse et des environs qui pourront profiter d'installations récréatives et sportives qui donneront le goût de bouger en plus de profiter du potentiel naturel de notre territoire. En encourageant ainsi l'activité physique, c'est le bien-être général de toute la population que nous favorisons, et nous en sommes fiers », a déclaré Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Pour l'ensemble des projets d'infrastructures sportives qui, à travers le Québec, bénéficieront des 158 millions de dollars, le gouvernement accordera une financière pouvant atteindre 50 %.

Saint-Malachie

Le projet vise à aménager un réseau de 8 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et de raquette ainsi que plusieurs pistes de vélo de montagne, de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), de ski de fond, de ski hors-piste et de glissade ainsi qu'un espace réservé avec des parcours de bosses et de virages relevés (pumptrack). De plus, l'accès à la rivière permettra de faire du canot, du kayak et de la descente en tubes en eau calme. Un bâtiment d'accueil sera également construit à l'entrée du parc. Ce projet sera réalisé grâce à une aide financière de près de 377 000 $.

Saint-Anselme

Le projet consiste principalement à faire la réfection de l'un des deux terrains de tennis et à installer une surface multisport sur l'espace actuellement occupé par le deuxième terrain. Cette surface offrira une aire pour la pratique de plusieurs disciplines comme le basketball, le volleyball, le mini-soccer, le handball et le hockey cosom. En période hivernale, le terrain multisport servira à la mise en place d'une patinoire extérieure. 131 000 $ sont nécessaires à la réalisation du projet.