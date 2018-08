3 M$ pour la municipalité de Lambton

Le gouvernement du Québec a annoncé hier, le 16 août, qu'il allait attribuer une aide financière maximale de 3 314 380$ $ à la municipalité de Lambton située dans le comté de Mégantic, pour la réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue.

C’est le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, qui en a fait l’annonce hier, le 16 août, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin.

La municipalité contribuera aussi elle-même au financement de ce projet pour un montant représentant 25 % du coût total qui s’élève à 4 419 172,91$. Les travaux consistent à réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue et visent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale pour le volet Redressement des infrastructures routières locales.

« Notre appui financier à la voirie locale nous permet d’accompagner les municipalités dans leurs besoins en matière de maintien et d’amélioration des infrastructures routières locales. Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que le gouvernement apporte ce soutien financier à la municipalité de la région de Mégantic », a affirmé André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Il s'agit d'une annonce semblable à celle qui a aussi été faite hier concernant la municipalité de Saint-Éphrem. Le montant octroyé à Lambton (3 M$) est toutefois de loin supérieur à celui accordé à Saint-Éphrem (environ 480 000$).