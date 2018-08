Samuel Poulin se réjouit de la proposition de la CAQ au sujet du taux unique des frais de garde

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se réjouit de l’engagement de sa formation politique de baisser le tarif de garde au taux universel de 8,05 $ par jour. Ce tarif sera indexé par la suite.

Pour le candidat, cette mesure, qui serait mise en vigueur si son parti formait le gouvernement le 1er octobre, permettrait à des centaines de parents de jeunes enfants, dans Beauce-Sud, de respirer un peu plus sur le plan financier.

« Je me souviens de Philippe Couillard qui avait promis en 2014, main sur le cœur, de ne pas hausser les tarifs de garderies. Quelques semaines plus tard, il avait pourtant créé un nouvel impôt pour les familles du Québec. Cela n’était pas prévu dans le budget des parents qui sont déjà surtaxés. Présentement, plusieurs sont même obligés de faire des ententes de paiements avec Revenu Québec pour acquitter la facture imposée par Philippe Couillard. Le Parti libéral a pris les familles du Québec pour des guichets automatiques, et croyez-moi, il est temps que ça cesse. »

- Samuel Poulin, candidat de la CAQ dans Beauce-Sud