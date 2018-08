Québec investit 95 000 $ dans le patrimoine religieux de Bellechasse

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, dit se réjouir de l'aide financière de 95 490 $ octroyée à la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse.

Un montant de 52 570 $ servira à la restauration de l'enveloppe extérieure de la chapelle de procession de Saint-Gervais et une deuxième somme de 42 920 $ sera investie dans la restauration du plancher de la chambre des cloches de l'église de Saint-Étienne, située à Beaumont.

Les sommes consenties plus tôt dans la journée font partie de l'enveloppe 2018-2019 du programme d'aide à la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée. Cette enveloppe budgétaire, qui s'élève à 15 M$ pour l'ensemble du Québec, a été bonifiée de 25 % par rapport à l'année précédente.

Le programme d'aide permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets de restauration. La chapelle de procession de Saint-Gervais et l'église de Saint-Étienne sont des immeubles patrimoniaux classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le patrimoine religieux, témoin privilégié de l’histoire

« Le patrimoine religieux est une richesse collective exceptionnelle. Je suis reconnaissante que le gouvernement du Québec contribue à préserver cette richesse au bénéfice des générations futures. La MRC de Bellechasse compte plusieurs immeubles d'intérêt remarquable et je remercie le travail de tous les acteurs régionaux qui œuvrent à leur protection », a affirmé Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Quant à Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, elle a affirmé que le patrimoine religieux était le témoin « d'un vaste pan de notre histoire collective ».

La ministre a aussi mentionné que le patrimoine représentait « une source de fierté et un élément de dynamisme culturel au sein des communautés ».