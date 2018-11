La Ville de St-Georges a octroyé pour 90 millions $ en permis de construction

La ville de Saint-Georges vient d’établir un nouveau record en matière de valeur des permis de construction autorisés. Le total des permis a franchi le cap des 90 millions $, pour atteindre le montant exact de 90 143 902 $, et ce, après les 10 premiers mois de l’année 2018.

Il s’agit d’une augmentation de 23,5 millions si on effectue un comparatif à la même période l’an dernier. Le projet le plus important est la réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond évalué à 19,3 millions de dollars.

Le record précédent avait été établi en 2005, alors que la ville avait émis 86 millions de dollars en permis de construction. La ville avait notamment réalisé les travaux d’agrandissement de l’usine de filtration au coût de 18,9 millions.

Au mois d’octobre 2018, le service d’urbanisme a autorisé des travaux de 7 481 593$. Parmi les plus importants projets, on trouve la quincaillerie Canac, située sur la 1re avenue, a investi 750 000 $ afin de procéder à la rénovation extérieure et au réaménagement intérieur du commerce. D’autre part, le Groupe Beaubois a obtenu un permis d’une valeur de 350 000 $ pour effectuer des travaux de réfection extérieure de l’usine.

Les principales variations depuis le début de l’année sont notamment au niveau institutionnel alors que l’on note une hausse des investissements de l’ordre de 12,1 millions et dans le secteur industriel avec une augmentation de 6 millions.

Précisons que les permis autorisés depuis le début de l’année 2018 permettront l’ajout de 177 unités de logement.