Ville St-Georges prévoit terminer l'année avec un surplus de 3 millions $

Ville de Saint-Georges prévoit terminer l’année financière 2018 avec un surplus de 3 054 303 $. C’est ce qui ressort de la révision budgétaire calculée en date du 30 septembre dernier. Le budget initial prévoyait que la Ville aurait des revenus et des dépenses de 45 031 654 $. Or, les résultats prévus, selon la révision, prévoient que la Ville terminera l’année avec des revenus de 47058726 $ et des dépenses de 44 004 423 $.

Les deux tiers du surplus anticipé est donc attribuable à une augmentation des revenus notamment des revenus de taxation puisque la Ville doit utiliser le rôle en date du 15 septembre de chaque année et que plusieurs mises à jour surviennent par la suite en raison du développement que connaît la Ville.

Revitalisation du centre-ville

L’entreprise Construction Alex Lessard inc. recevra une aide financière dans le cadre du Programme mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. L’entreprise prévoit ériger quatre nouveaux bâtiments situés entre le 129 45 et le 129 87, 1re Avenue. Celle-ci recevra une aide de 30 000 $ par bâtiment conditionnellement au respect des règles du programme.

Les membres du conseil ont accepté les critères d’évaluation afin de sélectionner une firme de services professionnels qui réalisera les plans et devis dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne incendie.

D’autre part, ceux-ci ont accepté une entente entre la Commission scolaire de la Beauce- Etchemin, la Ville de Saint-Georges et l’école primaire Les Sittelles pour le réaménagement de la cour d’école. L’entente prévoit que Ville de Saint-Georges paiera l’équivalent de 18 % du coût total du projet pour une somme maximale de 12 000 $.