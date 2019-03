Budget Girard: 46 millions $ supplémentaires pour la jeunesse

Dans le cadre du budget Girard 2019-2020, 46 millions de dollars supplémentaires serviront à soutenir la jeunesse.

Le député Samuel Poulin avait annoncé vendredi dernier un financement de 17,5 millions de dollars pour Place aux jeunes en région. Ce montant servira à desservir les 83 municipalités régionales de comté (MRC) qui ont un enjeu migratoire. Ce qui permettra d’aider les jeunes à s’établir et à travailler en région.

Le programme Créneau carrefour jeunesse reçoit une bonification de 10 millions de dollars. Il permet d’encourager les jeunes en situation de vulnérabilité à demeurer ou à retourner aux études dans le but d’occuper un emploi.

Le gouvernement prévoit de financer deux programmes de l'École d'entrepreneurship de Beauce.

Un montant de 4,6 millions de dollars sera investi pour venir en aide aux jeunes qui désirent démarrer une entreprise ou étendre leur marché international. Cela passera par l'Initiative québécoise en matière de créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie.

Une bonification de 1 million de dollars est prévue pour le programme de financement des projets locaux. Le Secrétariat à la jeunesse pourra financer rapidement un plus grand nombre de projets ayant une portée locale en matière d'intervention jeunesse dans toutes les régions du Québec.

Le budget comprend des investissements de près de 1,3 milliard de dollars pour des mesures en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.

Le gouvernement cherche à mettre au cœur de sa politique la lutte contre les changements climatiques.

« Sans l'ombre d'un doute, notre gouvernement comprend que la jeunesse est notre plus grande richesse naturelle. Les mesures de ce premier budget misent sur le développement du potentiel de nos jeunes par la persévérance scolaire, le retour aux études, l'emploi et l'entrepreneuriat. Les nouveaux investissements comblent des besoins évidents et contribueront à créer des conditions favorables à l'épanouissement et à la réussite de la jeunesse, partout au Québec. Je suis fier de ces investissements qui stimuleront l'économie, mais qui, par-dessus tout, démontrent que notre gouvernement a compris que la jeunesse, c'est sérieux. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse