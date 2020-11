Québec annonce une aide supplémentaire de 375 M$ pour les étudiants postsecondaires

La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de 375 millions de dollars dans le programme d'aide financière aux études et dans le soutien et l'encadrement des établissements.

Le total des investissements accordés pour 2020-2021 est de 300 millions de dollars, ce qui permettra la mise en place de mesures temporaires et de mesures permanentes de bonification de l'Aide financière aux études (AFE).

Ainsi, une somme non récurrente de 200 millions de dollars sera versée aux bénéficiaires de l’AFE pendant leurs études, pour l'année 2020-2021 dans le but de mieux répondre aux besoins découlant de la crise de la COVID-19.

Également, 100 millions de dollars sont prévus pour des bonifications permanentes au Programme de prêts et bourses et pour l'augmentation de l’allocation relative au matériel d'appui à la formation.

Cette bonification entraîne une adaptation du calcul de la situation de chaque étudiant. Ainsi, le montant reconnu pour des frais de subsistance sera augmenté de 40 millions de dollars. La contribution attendue des parents et celle des étudiants seront revues à la baisse, ce qui représente une économie de 20 et 30 millions de dollars respectivement.

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, ces mesures permettront également d'élargir le bassin d'étudiants admissibles au programme de plus de 20 000 étudiants.

« Notre volonté est de favoriser l'accessibilité et la persévérance aux études pour tous. Nous devons absolument soutenir la présence des étudiantes et étudiants en formation professionnelle et sur nos campus collégiaux et universitaires. Il est essentiel, malgré la situation inhabituelle que nous vivons présentement, de continuer à développer les talents de demain», explique Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur.

75 M$ pour la bonification du soutien et de l'encadrement

Une enveloppe de 75 millions de dollars sera également accordée, dès la prochaine rentrée, pour le soutien direct aux étudiants. Cette bonification est répartie en trois catégories: 35 millions de dollars pour du soutien matériel, 30 millions de dollars pour de l'encadrement pédagogique et 10 millions de dollars pour du soutien psychosocial.