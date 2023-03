Bilan parlementaire du député fédéral Richard Lehoux

De retour en circonscription pour le congé des Fêtes, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, vient de brosser le portrait de la dernière session parlementaire à la Chambre des communes à Ottawa.

Par voie de communiqué l'élu s'est dit fier d’avoir, avec ses collègues conservateurs, demandé au gouvernement Trudeau de rendre des comptes sur des enjeux importants, notamment la crise croissante du coût de la vie, la pénurie de main-d’œuvre et les incidents d’ingérence étrangère de la Chine.

Au cours de la session, le chef du parti, Pierre Poilièvre, a reconduit le député beauceron dans ses fonctions comme ministre associé du Cabinet fantôme responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. M. Lehoux est entre autres intervenu en Chambre sur les enjeux de sécurité alimentaire, en plus de livrer un discours sur les projets de loi C-275, protégeant la biosécurité dans les exploitations agricoles en augmentant les pénalités pour les entrées par effraction, et C-280, accordant une protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais.

Les conservateurs ont également défendu les chasseurs et les agriculteurs contre le projet de loi C 21. « Justin Trudeau continue de rejeter la responsabilité de son échec à assurer la sécurité des rues canadiennes en pénalisant les chasseurs, tout en facilitant la vie des criminels avec des lois comme le projet de loi C-5. Les conservateurs continueront de se tenir du côté des citoyens respectueux de la loi et des victimes », a signifié le député fédéral.

Toujours en Chambre, M. Lehoux a présenté une allocution sur le projet de loi C-215, déposé par son collègue Jacques Gourde, sur la prolongation jusqu’à 52 semaines de l’assurance-emploi maladie. Il a également défendu les Beaucerons et les entreprises de la région sur des enjeux les touchant directement, comme l’immigration ou les multiples crises chez Service Canada.

« Cette session parlementaire a clairement démontré la déconnexion de ce gouvernement des problèmes quotidiens de la population. L’équipe conservatrice continuera à défendre les intérêts des Beaucerons et à exiger de Justin Trudeau des résultats concrets pour le Québec et pour tout le Canada », a déclaré M. Lehoux

Durant ses journées en circonscription, il en a profité pour visiter et inaugurer plusieurs projets notamment réalisés grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). À noter que pour 2022, 34 projets ont été retenus dans le cadre du PNHA totalisant des investissements de plus de 600 000$ dans la circonscription.

Des sommes fédérales ont également permis la réalisation du centre Frameco de Saint-Joseph et la restauration du pont couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins.

D’ici la réouverture du Parlement à la fin janvier 2023, le député continuera à parcourir les 40 municipalités de la région et plusieurs rencontres sont déjà prévues avec des citoyens, maires et entreprises pour discuter des enjeux qui les touchent.

« Je le dis souvent, je ne suis pas le représentant d’Ottawa en Beauce mais bien le représentant de la Beauce à Ottawa. C’est ma mission première d’apporter à la Chambre des communes les dossiers qui sont chers à ma communauté et c’est ce que je ferai encore en 2023 », a conclu Richard Lehoux.