MRC Beauce-Centre: plus de 1,3 M$ pour l'innovation durable dans les entreprises

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce matin, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 312 590 $ avec la MRC de Beauce-Centre pour intégrer l'innovation durable au sein des entreprises.

« Par cette initiative, la MRC placera l'innovation et la culture entrepreneuriale au cœur de son développement économique. Elle mettra à la disposition des entreprises les outils nécessaires pour assurer leur croissance. Celles-ci seront encore plus productives grâce à l'adoption de technologies et de pratiques efficaces. Les retombées rejailliront sur tout le territoire et je m'en réjouis! », a indiqué Luc Provençal.

Ainsi, des stratégies seront mises en place autant pour développer la culture de l'innovation que pour stimuler le virage numérique et optimiser les opérations. Les projets soutenus viseront notamment à implanter des pratiques augmentant la productivité et à intégrer des solutions de commerce en ligne. De plus, des ressources spécialisées accompagneront les entreprises afin de les rendre plus résilientes.

Notons que l'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 093 825 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de Beauce-Centre, quant à elle, totalise 218 765 $.

« L'innovation, c'est ce qui est à la base de notre fameux "miracle beauceron", soit des chefs d'entreprise qui n'ont pas eu peur de changer les façons de faire et de foncer. Ce soutien apporté aujourd'hui par le gouvernement permettra certainement à la nouvelle génération entrepreneuriale de la Beauce d'accélérer ses projets d'optimisation, de consolider de bons emplois et de continuer à nous rendre très fiers! ». a ajouté Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC de Beauce-Centre.