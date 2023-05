La MRC des Etchemins verse 375 000 $ en soutien aux entreprises

La MRC des Etchemins vient d'annoncer des subventions avoisinant les 375 000$ en investissements pour le soutien d'entreprises de son territoire.

L'argent faisant l'objet de l'annonce est distribué en trois catégories distinctes, soit 216 529$ pour le Plan de relance, 142 717$ en politiques de soutien aux entreprises des Etchemins et 15 000$ au Fonds local d'investissement.

Les détails sur la distribution financière du montant:

Plan de relance :

- Atelier du métal : Rénovation et achat d’équipements : 29 099$

- Transport Guy Bisson et fils : Agrandissement du garage : 150 000$

- Fabrication Drouin : Achat d’une table Plasma CNC : 15 000$

- Entreprise E.M. : Construction d’un bâtiment et achat d’équipements pour

la production de plaquettes pour les systèmes de chauffage à la biomasse :

22 430$

- À noter que 104 098,26 $ sont encore disponibles dans l'enveloppe Plan de

relance.

Politique de Soutien aux Entreprises des Etchemins (PSEE) :

- Spécialiste du bardeau de cèdre – Implantation de cellules robotisées :

25 000 $

- Boutique Daisy et Cie – Démarrage d’une boutique animalière à Sainte-

Justine: 17 750 $

- Club de Golf des Etchemins -Acquisition d’une sonde analogique: 9 490 $

- Auberge des Etchemins – Projet spa-terrasse : 20 350 $

- Transport Guy Bisson et fils - Agrandissement du garage : 25 000 $

- Transport GG- Achat d’un transport adapté : 17 600 $

- Douceurs des Appalaches -Visite agrotouristique autoguidée et guidée :

8 627 $

- Fabrication Drouin – Achat d’une table plasma SNC: 18 900 $

Fonds local d’investissement (FLI) :

- Boutique Daisy et cie – Démarrage d’une boutique animalière à Sainte-

Justine : 15 000 $

