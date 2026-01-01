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Dépôt du budget du Québec

Un déficit révisé à la baisse pour s'établir à 6,3 G$

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18 mars 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour 2026-2027, le déficit du gouvernement du Québec est révisé à la baisse de 861 millions de dollars et il s'établira à 6,3 milliards de dollars, soit 0,9 % du PIB.

C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Eric Girard, qui a présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale «un budget responsable, sobre, et centré sur les priorités des Québécois», son 8e comme détenteur du portefeuille, et le dernier du premier ministre François Legault.

Pour le nouvel exercice, les dépenses s'élèveront à 134 G$, alors que «le Québec évolue dans un contexte économique et géopolitique marqué par une incertitude persistante», a indiqué le ministre.

Il a réaffirmé son engagement de retour à l'équilibre budgétaire. Ainsi, le gouvernement vise à réduire la dette nette au PIB à 35,5 % d'ici 2032-2033, et à 32,5 % d'ici 2037-2038.

Le cadre financier prévoit aussi une provision pour éventualités totalisant huit milliards de dollars sur cinq ans, qui pourrait être utilisée, notamment, pour couvrir des dépenses imprévues ou pallier les aux effets d'une croissance économique plus modérée que prévu.

Par ailleurs, le poids de la dette nette s'établira à 38,8 % du PIB au 31 mars 2026, soit une diminution de 4,1 points de pourcentage par rapport au niveau de mars 2019. «Cette réduction de l'endettement a été réalisée dans un contexte marqué par une pandémie, des tensions géopolitiques accrues en raison, entre autres, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et un conflit commercial avec les États-Unis», a souligné M. Girard, tout en rappelant que le Québec est l'une des seules provinces à avoir réduit son endettement au cours des dernières années.

Le Plan budgétaire du Québec prévoit aussi des mesures additionnelles comme:

— 4,3 G$ d'ici cinq ans pour prioriser les grandes missions de l'État de manière à garantir aux Québécois des services accessibles et de qualité;
— 3,6 G$ pour appuyer les Québécois et renforcer la vitalité des communautés avec des gestes ciblés;
— Rehaussement de plus de 5 G$ sur six ans des investissements en infrastructures;
— Près de 2,4 G$ d'ici cinq ans pour afin d'améliorer le niveau de vie des Québécois;
— Plus de 1 G$ pour assurer la résilience des communautés face aux aléas climatiques;
— Près de 220 M$ pour faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois;
— 693 M$ pour soutenir l'adaptation des entreprises au nouveau contexte économique;
— Plus de 580 M$ pour agir en faveur des PME de toutes les régions;
— Plus de 429 M$ pour appuyer l'essor du secteur culturel

«À travers toutes les turbulences que nous vivons, notre économie progresse, nos finances publiques se portent mieux et le Québec a toutes les raisons d'être optimiste face à l'avenir. Et aujourd'hui, avec ce budget, on se donne les moyens d'aller plus loin dans un monde en transformation», a conclu le ministre des Finances

Tous les détails du budget 2026-2027: https://www.québec.ca/budget

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