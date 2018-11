Denis Gagné, de Gagné Électronique, est à votre service depuis 44 ans

Gare à ceux qui croient que Gagné Électronique n'existe plus : Denis Gagné, le propriétaire, continue son travail avec la même énergie qu'en 1974, l'année de la fondation de son entreprise. Vente, installation et réparation de C.B. et de radios, en plus de restaurer des radios antiques : M. Gagné est un passionné d'électronique depuis son adolescence.

Désormais située à la sortie de Saint-Georges, en direction de Saint-Côme-Linière, son entreprise demeure la solution la plus adéquate pour les camionneurs indépendants ou les compagnies de transport et d'excavation qui veulent acheter des C.B., les faire installer ou réparer.

Auparavant située au 9055, boulevard Lacroix, près du Carrefour Saint-Georges, l'entreprise a changé de local en 2006. « Il y en a encore des gens qui ne savent pas que je suis ici [au 20425, 4e Avenue], et ça fait 12 ans... », soutient Denis Gagné.

Certains ont peut-être cru qu'il avait pris sa retraite, mais il n'en est rien. M. Gagné est toujours disponible pour faire le travail qui doit être fait dans les véhicules des clients. À 72 ans, le propriétaire promet qu'il sera actif encore plusieurs années.

« Tant que la santé va être, je vais être là. »

- Denis Gagné, propriétaire de Gagné électronique

Ce n'est qu'en 2009 qu'il a pris une pause de 3 mois, au moment où il a fait un infarctus. Autrement, il est toujours à pied d'oeuvre pour répondre aux besoins de ses clients.

Les services offerts par Gagné Électronique

Denis Gagné vend des C.B., les répare et les installe. Avant de changer leur appareil pour du neuf, les utilisateurs de C.B. devraient lui rendre visite, car M. Gagné arrive à détecter ce qui peut être réparé. Certes, plusieurs commerces de Saint-Georges vendent les mêmes items que lui, mais la grande différence est qu'ils ne les réparent pas et ne les installent pas.

Denis Gagné est un véritable technicien. Il se déplace chez ses clients dans les environs de Saint-Georges. Il vend des radios pour les automobiles et pour les camions en plus d'en faire l'installation. Ceux qui achètent un radio dans un autre commerce que dans le sien ne doivent pas être timides d'aller le voir pour qu'il l'installe.

Pour se rendre chez Gagné Électronique ou pour s'y rendre