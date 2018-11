Un événement d'automatisation industrielle organisé par EBI Electric et Schneider

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’automatisation industrielle est presque incontournable pour les entreprises manufacturières en Beauce. En partenariat avec Schneider Electric Canada, EBI Electric organise un événement éducatif dédié à l’automatisation industrielle le mercredi 12 septembre, à l’hôtel le Georgeville de Saint-Georges, de 12 h à 19 h.

Ce qu'offrira l'événement

Les gens présents pourront participer à différents ateliers interactifs de 30 minutes en salle de classe, visiter les kiosques d’exposition de produits Schneider Electric, apprendre sur les nouveaux produits de contrôle et d’automatisation, demander des conseils pour un projet d’automatisation, rencontrer les spécialistes de Schneider Electric Canada directement à Saint-Georges.

Ils pourront aussi discuter avec l’équipe de EBI Electric, qui est composée de spécialistes en automatisation et en programmation industrielle, en éclairage DEL, en économie d’énergie industrielle (chauffage, ventilation, dépoussiérage) et de représentants techniques.

À qui s’adresse l’événement ?

L'événement s'adresse aux directeurs de production manufacturière, techniciens de maintenance et d’entretien mécanique et électrique, techniciens en automatisation, programmeurs industriels, électromécaniciens, électrotechniciens, électriciens, ingénieurs électriques, ingénieurs du bois, acheteurs et responsables du contrôle de la qualité.

Inscription et participation gratuites



Ceux qui sont désireux de participer à l'événement peuvent s'inscrire sur le site Internet www.ebielectric.com/fr/evenement-schneider​.

Des ateliers seront donnés par des spécialistes Schneider à quelques reprises pendant la journée. Les voici : atelier HMI (interface homme-machine); atelier motion (servomoteurs); atelier variateur de vitesse (drive); atelier détection et sécurité machine; atelier banque de condensateurs et gestion d’économie d’énergie; atelier PLC et réseaux.