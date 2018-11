La Fromagerie la Pépite d'or regorge également de produits locaux

Voir la galerie de photos

Le commerce La Fromagerie la Pépite d’Or est ouvert depuis 1995. En plus de ses fameux fromage twist et cheddar, le commerce offre un service de paniers-cadeaux qui tombe à point pour le temps des fêtes.

Toute personne peut se présenter à la fromagerie et choisir les items qu’elle souhaite offrir dans un panier cadeau ou encore choisir un panier prêt-à-emporter. Les employés sur place se feront un plaisir de les emballer avec soin. Ce service est très accessible : il y en a pour tous les goûts et tous les prix. La Fromagerie la Pépite d’or offre aussi un volet corporatif de paniers-cadeaux. D’ailleurs Clémence Roy encourage les employeurs de la région à offrir des produits locaux à leur personnel, tout particulièrement aux nouveaux arrivants.

La section cadeau de La Fromagerie la Pépite d’or regorge de produits locaux et c’est une véritable fierté pour Clémence Roy ainsi que pour toute l’équipe. Voici quelques exemples de produits du terroir que l’on peut trouver à la Pépite d’or :

La gamme des produits des Vergers de l’Argousier de Saint-Côme

Le miel et l’hydromel d’Yves Castera de Saint-Philibert

Le chocolat Yoma de Lac-Etchemin

Le chocolat de la Pralinière de Lac-Etchemin

Le miel de la Miellerie de Sophie

Les épices de Vive les épices de Saint-Ludger

Les produits des Roy de la pomme de Saint-Jean-de-la-Lande

La Fromagerie la Pépite d’or offre les produits de l’érable de la région, notamment ceux de la cabane à sucre ÉraBeauce. La variété est grande, on trouve une sélection de tartes, de bonbons, de fondants, des caramels, etc..

« Je crois que durant le temps des fêtes, on doit tous mettre un produit sur nos tables pour promouvoir l’érable. C’est important, car c’est une richesse qu’il y a chez nous. »

Clémence Roy, actionnaire de la Fromagerie la Pépite d’or.

Comme cadeau d’hôtesse durant les réceptions des fêtes, La fromagerie la Pépite d’or concocte des assiettes de fromage. À l’intérieur de celles-ci, on y trouve les saveurs créées sur place : érable, barbecue, souvlaki, aux légumes, pesto, fines herbes, trois poivres, cinq poivres, ainsi que les fameux fromages twists. Les employés de la Pépite d’or sont de véritables artisans, car tout est fait à la main, l’équipement n’est pas mécanisé. En plus des fromages, le personnel de la Pépite d’or fabrique aussi des produits tricotés tels que des foulards, des mitaines, des tuques et des pantoufles, pour toute la famille.

La fromagerie la Pépite d’or est plus prête que jamais à vous faire découvrir les produits du terroir ainsi que le service de paniers-cadeaux pendant la période des fêtes.