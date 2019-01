60 ans de Vallée Auto : Tourné vers l'avenir avec un souci des traditions

Le marché de l’automobile est en pleine effervescence alors que nombre de compagnies s’apprêtent à amorcer une transition vers l’électrique. Vallée Auto Volkswagen se joindra à cette révolution, mais en préservant le même service de qualité qui a permis au concessionnaire de se tailler une place de choix dans le paysage beauceron depuis 60 ans déjà.

La recette du succès pour Vallée Auto Volkswagen consiste en peu de choses, la force d’une équipe compétente et la proximité avec le client. Chaque jour, les propriétaires, Billy Poulin, Éric Maheux et Bernard Bolduc sont sur place à 7 h et bien souvent, leur journée se termine à 21 h. « Dans la majorité des concessionnaires, il est assez rare que l’on puisse voir le propriétaire sur place vendre des véhicules. C’est quelque chose qui se fait chez Vallée Auto. », explique Billy Poulin.

La force d’une équipe

Chaque matin à son arrivée, M. Poulin s’assure que les troupes aient le moral et l’énergie nécessaires pour offrir le meilleur service possible aux clients.

« On se soucie de savoir si quelqu’un est malade ou n’a pas le moral. Si on détecte qu’un employé ne va pas bien, il s’agit seulement de l’écouter et parfois, de lui dire de prendre sa journée et de revenir en forme le lendemain. »

Dans le contexte de pénurie de main-d’oeuvre actuel, les propriétaires de Vallée Auto Volkswagen ont bien compris qu’il faut s’occuper de son personnel et qu’il faut créer un sentiment d’appartenance. Une technique qui a fait ses preuves, car parmi leur équipe de 30 employés, la majorité du personnel a entre 10 et 15 ans d’ancienneté. Le record est détenu par l’un des mécaniciens qui compte 40 ans de service à son actif.

Pour travailler chez Vallée Auto Volkswagen, il faut aimer la marque, mais surtout le public. Chaque jour, Billy Poulin croise ses clients, et ce, peu importe où il va.

« Quand on les rencontre, on prend le temps de jaser avec eux. »

M. Poulin estime que c’est entre autres cette attention particulière portée aux clients qui leur permet de célébrer 60 ans d’opération cette année.

Transition électrique

Le virage électrique est aux portes de Volkswagen. À partir de 2020, Volkswagen électrifiera la majorité de ses véhicules, ce qui représente un défi de taille pour l’entreprise. Le marché du véhicule comme on le connaît va se transformer dans les cinq prochaines années.

Un changement d’huile, aussi anodin qu’il puisse paraître, sera différent sur un véhicule électrique. Il faudra que toute l’équipe de Vallée Auto Volkswagen se familiarise avec les nouveaux modèles, un processus qui est entamé puisque les mécaniciens assistent déjà à des formations pour pouvoir entretenir cette flotte de véhicules électriques.

Chose certaine, les clients qui choisissent Volkswagen pourront toujours compter sur la même tenue de route remarquable, sur une ingénierie à la fine pointe et sur le confort de l'habitacle. Bien que les technologies évoluent, l’équipe de Vallée Auto Volkswagen compte toujours offrir le même service de qualité, une approche qui transcende les décennies.