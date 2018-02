Apollo : un patient pas comme les autres

Les étudiantes en soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches traitent un patient qui ne cesse de se découvrir de nouveaux malaises. Son nom : Apollo. Ce mannequin intelligent repose dans une chambre d’hôpital aménagée au quatrième étage du Cégep.

Dernier cri en matière de formation en soins infirmiers, son acquisition et la construction de sa chambre, d’une salle de contrôle et d’une salle de débreffage, ont nécessité un investissement de 390 000 $.

« Apollo permet de rendre encore plus pratique la formation de nos étudiantes, précise l’enseignant Mario Giroux. Les simulations dans lesquelles nous les plaçons leur permettent de développer leur jugement clinique. Elles doivent poser des gestes et prendre des décisions comme elles auront à le faire dans le cadre de leur profession. Tout ça dans un environnement contrôlé, sans conséquences dramatiques pour le patient. »

Le mannequin est doté de systèmes sanguin, respiratoire et digestif. Il tousse, pleure et gémit. Les enseignants présents dans la salle de contrôle peuvent le faire parler comme le ferait un patient à une infirmière. On peut prendre ses signes vitaux, installer un tube naso-gastrique, faire circuler un soluté en lui et évaluer son état de conscience.

« Notre mannequin n’est pas un outil d’examen, mais un outil d’apprentissage. Il sert à confirmer les points forts des étudiantes et à identifier des pistes de solution pour combler leurs lacunes. Les simulations leur permettent de bâtir leur confiance. » ajoute l’enseignante Nicole Hamel.

Si Apollo ne remplace pas les stages que les futures infirmières doivent effectuer, il leur permet d’apprendre à gérer des situations auxquelles elles n’auront peut-être pas à faire face durant leurs stages.