Tirage de la Maison Moisson Beauce 2018 : une chance sur 4 000 de gagner 170 000 $

Le mercredi 13 décembre, la banque alimentaire Moisson Beauce a officiellement lancé sa campagne de financement de la « Maison Moisson Beauce 2018 » et présenté les nouveautés de cette édition, dont la formule a été remodelée pour donner plus de chance de gagner le grand prix. Alors que l'année dernière, 21 500 billets avaient été mis en vente, seulement 4 000 billets seront imprimés cette année pour offrir la chance de gagner la somme de 170 000 $ ou un jumelé de style contemporain au prix équivalent.

C'est en partenariat avec Desjardins, Construction Robert Bernard, Signé SP et le magasin Léon que s'est associée la banque alimentaire Moisson Beauce pour lancer sa campagne de financement de la « Maison Moisson Beauce 2018 », dont le tirage s'effectuera durant l'Expo Habitat Beauce du centre sportif Lacroix-Dutil, le samedi 24 mars prochain, à 20h.

« Depuis deux ou trois ans, nous avions atteint une sorte de plafond dans la vente des billets alors on a décidé de faire ça différemment cette année, en vendant moins de billets à un coût supérieur », a expliqué Vincent Bernard, président de Construction Robert Bernard.

Seulement 4 000 billets vendus pour augmenter les chances de remporter le prix

Cette année, 4 000 billets numérotés seront ainsi mis en vente, au coût unitaire de 100 $. Chacun d'entre eux permettra de gagner le grand prix de cette campagne de financement, un jumelé de style contemporain à Saint-Georges d'une valeur de 170 000 $, taxes incluses, ou directement la somme équivalente.

« On a conscience du gros changement impliqué par le prix plus élevé du billet cette année mais les personnes pourront s'associer à plusieurs pour en faire l'achat et les chances de remporter le prix sont beaucoup plus grandes », a déclaré la vice-présidente de la Fondation Moisson Beauce Hélène Rodrigue.

À titre d'exemple, dans l'éventualité ou cinq personnes débourseraient 20$ chacune pour l'achat d'un billet, elles pourraient se partager la somme de 170 000 $ et recevoir ainsi 34 000 $ par personne en cas de victoire.

Le prix principal, un jumelé contemporain situé à Saint-Georges

Parmi les nouveautés de cette année, Moison Beauce a réduit le nombre de prix à un unique grand prix comprenant la somme de 170 000 $ ou la Maison Moisson Beauce 2018. Il s'agit d'un « jumelé de style contemporain aux lignes épurées et au design chaleureux », a expliqué la présidente de Signé SP, Sandra Patry, en précisant que l'accent avait été mis sur l'emploi de nouvelles textures, de couleurs saturés à la palette neutre, la grande ouverture des pièces et le côté toujours tendance de la décoration.

Les billets seront mis en vente pour la période des Fêtes

À noter que la maison sera située au 1224, 83e Rue, à Saint-Georges, sur un terrain desservi par l'aqueduc et les égouts municipaux. Les frais de notaire et le branchement à Hydro-Québec sont compris dans le prix. On pourra la visiter à partir du 24 février prochain, soit un mois avant le tirage. Les billets pour remporter le prix seront mis en vente à partir du vendredi 15 décembre. Pour acheter son billet en ligne ou obtenir plus de détails sur les différents points de vente, il est possible de se rendre sur le site de Moisson Beauce, à l'adresse suivante : www.moissonbeauce.qc.ca.