Un projet de 40 M$ permettra à 23 collectivités de la région d'avoir le haut débit

Dans le cadre du programme « Québec branché », 23 collectivités de la région Chaudière-Appalaches pourront bénéficier d'un accès à internet à haut débit, un projet de 44 746 160 $ soutenu par les gouvernements du Québec et du Canada.

Ayant pour objectif de fournir un accès à internet à haut débit dans les régions et localités actuellement mal desservies, le programme Québec branché comprend l'implantation d'un réseau fédérateur de TELUS Communications. Grâce à lui, un total de 7 386 foyers auront accès à ce service au sein de 148 collectivités situées dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de la Mauricie.

« Un service internet fiable et rapide est essentiel pour les entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches qui veulent intégrer davantage le numérique dans leur processus d'affaires, avoir une présence en ligne et faire du commerce électronique. C'est aussi souvent un incontournable pour les familles qui songent à s'installer dans notre région ou pour les jeunes qui veulent y retourner après leurs études », a déclaré la députée de Bellechasse Dominique Vien.

Pour celle qui est aussi ministre de la région Chaudière-Appalaches, ces efforts déployés par le gouvernement permettront de « bâtir une économie numérique solide ainsi que des régions attrayantes et ouvertes sur le monde ». Dans sa stratégie numérique du Québec, rappelons qu'un investissement de 200 M$ a été annoncé par le gouvernement pour que 100% des citoyens québécois, d'ici à 5 ans, aient accès à des réseaux haut débit. La sélection et le financement des près de 80 projets mis en oeuvre dans ce cadre ont été réalisés en complémentarité avec le programme fédéral « Brancher pour innover ».

Trois collectivités concernées par le projet dans la Beauce

Dans la région de la Beauce, trois collectivités ont été concernées par cette annonce :

Armstrong

Lac-Fortin

Saint-René

Grâce à l'appui des gouvernements fédéral et provincial, le vice-président de TELUS et Solutions partenaires, François Gratton, a affirmé qu'ils pourront offrir l'accès à internet haute vitesse à 99% des villes, des villages et des collectivités de l'Est-du-Québec d'ici à 2021.

« Le programme Québec branché est une initiative porteuse favorisant l'implantation de services internet haut débit dans nos milieux ruraux. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans le branchement des communautés de la Chaudière-Appalaches. Je tiens à souligner l'engagement des acteurs municipaux et des promoteurs en faveur de notre prospérité collective », a réagi le député de Beauce-Sud, Paul Busque.