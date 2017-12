Environ 110 000 $ pour la motoneige en Beauce-Sud de la part du gouvernement

Dix clubs de motoneiges de la région de Beauce-Sud se partageront une aide financière de 111 309 $, qui provient du gouvernement du Québec.

Cette somme permettra d’assurer l’entretien des sentiers ainsi que la pérennité de la pratique de la motoneige et du VTT de façon sécuritaire et respectueux de l’environnement.

« Cette aide financière constitue un élément significatif pour soutenir les clubs dans leurs efforts d’offrir des sentiers de qualité et assurer la sécurité des adeptes de motoneige et de VTT. Avec cette annonce, notre gouvernement démontre également son appui au développement économique de la région de Beauce-Sud », a souligné le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque.

Le budget provient de la contribution des propriétaires de véhicules hors route lors de l’immatriculation de leur véhicule. Ces sommes sont alors transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

Club de motoneiges Linière-Marlow Inc. (Saint-Théophile) : 6763 $

Motoneige Beauce Sud (Saint-Georges) : 30 764 $

Club motoneigistes Beaux-Sentiers Inc. (Saint-Honoré-de-Shenley) 9231 $

Club des Voisins de St-Ludger Inc. (Saint-Ludger) 2540 $

Les aventuriers tout-terrain de la Beauce (La Guadeloupe) 25 409 $

Club V.T.T. Jaroboce (Saint-Georges) 18 910 $

Club V.T.T. St-Côme Inc. (Saint-Côme-Linière) 3748 $

Club V.T.T. St-Martin 1995 Inc. (Saint-Martin) 5933 $

Club des amis de la Forêt de St-Gédéon (Saint-Gédéon) : 972 $

Club quad Beauce-Sartigan (Saint-Martin) : 7039 $