Les écoles de la région reçoivent 7,3 M$ du gouvernement

Hier (19 janvier), un investissement de 7,3 M$ du gouvernement du Québec a été annoncé pour la réhabilitation des établissements scolaires de la région de Beauce-Sud.

« Pour cette aide financière majeure, notre gouvernement démontre que l’éducation est au cœur de ses priorités et qu’il est à l’écoute de la population et du milieu scolaire. Les élèves et le personnel des établissements scolaires de la Beauce-Sud verront leur milieu de vie amélioré grâce à ces investissements. Nous tenons à offrir un environnement qui favorise la réussite éducative du plus grand nombre et cette annonce représente un geste en ce sens », a expliqué le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque.

Cet aide financier provient de l’enveloppe budgétaire de près de 740 M$ de 2017-2018.

La Commission scolaire Beauce-Etchemin recevra 7,3 M$ pour la réalisation de 19 projets d’infrastructures en Beauce-Sud au cours de la saison des travaux de l’été 2018.

Par exemple, des travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers d’élève, de fenêtres défectueuses, de poignés de portes défectueuses, de remplacement individuel de tuiles de plancher ou de plafond suspendu pourront être réalisés.