LE MAPAQ appelle à une mesure de précaution pour ces produits

Ce jeudi 15 février, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l’entreprise Marché Landry-Tardif inc., située au 3950, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, a tenu à aviser la population de ne surtout pas consommer les produits indiqués ci-dessous et vendus par cet établissement.

En effet, il y a fort à craindre que ces produits n’aient pas été conservés au réfrigérateur depuis leur achat en l’absence de la notion « Garder réfrigéré », normalement exigée.

Dénomination du produit Format CODE CUP Lots visés « Fèves au lard maison » 1 L 260 618 105 997 Tous les lots vendus jusqu’au 14 février 2018 « Soupe aux pois en pot » 500 ml 260 597 203 998

Ces produits touchés par cette mise en garde ont été offerts à la vente jusqu’au 14 février 2018 inclusivement, et ce, uniquement dans l’établissement désigné. Ils étaient proposés à l’état réfrigéré et conditionnés dans des pots de verre de type Masson munis d’un couvercle métallique. L’étiquette des produits comporte la mention « IGA Marché Landry-Tardif ».

L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui ont ces produits en leur possession et qui ne les ont pas conservés en tout temps au réfrigérateur sont avisées de ne pas les consommer et de les retourner à l’établissement où elles les ont achetés. Même si les produits visés ne démontrent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, ils peuvent présenter un risque pour la santé.