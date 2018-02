Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin obtient un soutien financier de 15 596 $

La Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE), situé à Beauceville, a reçu un soutien financier de 15 596 $ de la part de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) vendredi le 16 février dernier.

Ce montant permettra la réalisation d’un projet de répit de courte durée destiné aux proches aidants de la MRC Robert-Cliche. Plus précisément, l’appui financier de la FFMSQ permettra au CABBE d’offrir 21 heures de répit à domicile à 10 proches aidants au cours de la prochaine année, pour un total de 210 heures de répit.

L’aide versée couvrira la rémunération du responsable du service de répit et des intervenants qui prendront soin des aidés pendant que leurs proches profiteront d’un moment de répit. De plus, le soutien financier offert par la FFMSQ a permis à une trentaine de proches aidants de prendre part à une activité de repas-conférence à l’occasion de la Semaine nationale des proches aidants en novembre dernier.

« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et se donnent sans compter ni rien attendre en retour », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

« Il y a maintenant cinq ans que notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet du Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a-t-elle ajouté.

Brigitte Lessard, gestionnaire du CABBE, a également commenté en ce sens suite au versement de cette aide financière.

« La prise en charge d’une personne malade requiert énormément d’attention. En sachant leur proche en sécurité, ils pourront ainsi refaire le plein d’énergie, se reposer ou s’acquitter de leurs obligations personnelles. Ce service de répit permet d’éviter l’épuisement lié à leurs responsabilités », a expliqué Madame Lessard.

Rappelons qu'il s’agit du troisième soutien financier accordé par la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. La FFMSQ avait accordé un montant de 17 220 $ au Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin en 2015, et une somme de 11 510 $ en 2016.

Fondé en 1978, le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin a pour mission de promouvoir et de soutenir l’action bénévole et communautaire auprès de la population et de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.