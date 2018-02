Cinquième édition du Cardio-thon : plus de 40 000 $ ont été récoltés

Samedi (17 février) avait lieu la cinquième édition du Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Trente-quatre équipes ont relevé ce défi d’endurance cardiovasculaire et ont ramassé 40 510 $.

« Notre objectif était de recruter 25 équipes et de récolter 25 000 $. Je suis extrêmement reconnaissante envers tous les participants et les donateurs qui nous ont permis de dépasser nos deux objectifs ! », a mentionné la présidente d’honneur de l’événement, Diane Létourneau.

Quant au président de la Fondation, Denis Bolduc, celui-ci a souligné les efforts de l’ensemble des bénévoles et du personnel de la Fondation, qui se sont investis dans ce projet. Il a tenu également à remercier tous les donateurs pour leur générosité.

Les fonds récoltés permettront d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du cœur en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon, offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou portant des risques de l’être.

Pour cette année, Nicolas Bélanger s’était donné le défi de parcourir 100 kilomètres sur tapis roulant pendant les 12 heures. Un défi qu'il a réussi.

« Je suis très fier de moi. Je veux remercier l’organisation de m’avoir permis d’accomplir ce défi personnel. Je les félicite pour cette belle organisation ».