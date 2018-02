Conciliation famille-travail-études : 41 000 $ pour Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec a accordé aujourd'hui, mercredi le 21 février, un montant de 41 470 $ à la région de la Chaudière-Appalaches pour favoriser la conciliation famille-travail-études sur son territoire. Cette somme servira à soutenir sept projets de garde dans cette région administrative, dont quatre dans les Etchemins et un en Beauce, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018.

À lire également :

Quatre organismes des Etchemins, entre autres, bénéficieront de cet octroi. Les municipalités de Lac-Etchemin, de Saint-Camille-de-Lellis et de Saint-Cyprien recevront respectivement 3 455 $, 5 778 $ et 9 855 $ pour la relâche scolaire, tandis que Parentaime Maison de la Famille des Etchemins recevra 12 000 $ pour la relâche scolaire et la garde estivale.

En Beauce, la municipalité de Sainte-Marguerite recevra 2 772 $ pour la relâche scolaire. Ailleurs dans la région de la Chaudière-Appalaches, l'ABC des Hauts Plateaux, dont le siège social est à Saint-Pamphile, recevra 2 650 $ pour la relâche scolaire, et la municipalité de la paroisse de Sainte-Louise recevra 4 960 $ pour la garde estivale.

Ce programme de soutien permettra notamment d'offrir de nouveaux camps de jour pendant la relâche scolaire et la période estivale, et de bonifier l'offre de camps existants.

« Une offre de garde pendant ces périodes répondra aux besoins d'un plus grand nombre de familles et contribuera à faire de notre région un endroit où la qualité de vie est une priorité », explique la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Le programme vise également à favoriser une gestion plus équilibrée du temps consacré à la vie professionnelle et à la vie familiale par les parents travailleurs ou les étudiants ayant des enfants d'âge scolaire.

Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018 s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets qui s'est terminé le 8 décembre 2017.

Notons que c'est Dominique Vien qui a fait cette annonce plus tôt aujourd'hui au nom du ministre de la Famille, Luc Fortin.