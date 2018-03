210 000 $ pour la région afin de favoriser la transition des tout-petits vers l’école

La ministre Dominique Vien a annoncé une aide financière d’environ 214 800 $ pour favoriser la transition des tout-petits vers l’école dans la région de Chaudière-Appalaches.

« L’aide financière annoncée permettra aux tout-petits de la région de la Chaudière-Appalaches d’être encore mieux accompagnés dans leur transition vers l’école. Grâce à cette aide, les services de garde éducatifs à l’enfance pourront mettre en place des outils concrets et ainsi mieux soutenir les parents et les enfants de notre région pour que chaque enfant puisse bénéficier d’une transition harmonieuse du service de garde à l’école », a noté la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Cette somme est destinée aux services de garde éducatifs à l’enfance dans la région.

Plus tôt dans la journée, le député Paul Busque a commenté le montant qui allait se retrouver dans Beauce-Sud.