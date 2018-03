Le club Rotary a remis un chèque de 10 000 $ à La Maison de la Famille Beauce-Etchemins

À la suite de son souper bénéfice annuel tenu le 30 septembre 2017 sous le thème Bulles et Huîtres au Club de Golf de Saint-Georges, le Club Rotary de Saint-Georges a identifié la Maison de la Famille Beauce-Etchemin comme récipiendaire d’une somme de 10 000$.

C’est donc lors de son dîner mensuel que le Club Rotary de Saint-Georges a remis avec grande fierté un chèque de 10 000 $ à La Maison de la Famille Beauce-Etchemin afin de contribuer à la réalisation d’un projet innovateur destiné aux familles de la région.

Le Club Rotary Saint-Georges est une association d'hommes et de femmes d'affaires et de représentants de professions libérales, unis par une volonté commune d'aider leur prochain, d'encourager le respect de normes éthiques strictes dans l'exercice de toute activité professionnelle et d'œuvrer au progrès de la bonne volonté et de la paix dans le monde, objectifs qui se définissent parfaitement dans la devise : « servir d'abord ».