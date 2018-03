Trois ambassadeurs et un objectif de 95 000 $ pour la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

La Fondation du coeur Beauce-Etchemin a lancé hier après-midi, mardi le 27 mars, sa quatrième campagne de financement annuelle, qui servira à soutenir quatre projets. L'objectif financier de cette campagne, qui sera soutenu par trois ambassadeurs en 2018, est fixé à 95 000 $.

Les dons reçus permettront à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin de soutenir quatre projets, dont de bonifier son Fonds de prévention, projet mis en place grâce à la campagne annuelle de financement 2017, qui dessert maintenant 315 clients, comparativement à 200 auparavant. Concrètement, la Fondation du coeur a lancé l'an dernier ce nouveau programme de prévention, en plus de son programme de réadaptation déjà existant.

Le financement fera également en sorte que la Fondation puisse bonifier son Fonds Accès santé. Mis en place en 2015, ce Fonds permet d’aider des gens démunis financièrement, mais motivés à changer leurs habitudes de vie, à recevoir des services spécifiques à leur état de santé au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. En 2017, une centaine de personnes ont bénéficié de cette aide.

En donnant, les particuliers et les entreprises viendront également en aide à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, qui souhaite contribuer au développement de son programme SANTÉ, s'adressant aux adolescents de la région présentant de mauvaises habitudes de vie. Ce projet pilote, déjà présent à la polyvalente Saint-François de Beauceville, est destiné à être offert à tous les établissements de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, dès l'automne 2018.

La Fondation du coeur Beauce-Etchemin veut enfin investir dans le développement du nouveau point de service du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, à Notre-Dame-des-Pins, grâce aux dons qui seront amassés.

Trois ambassadeurs, trois générations

Les ambassadeurs de cette quatrième campagne seront Gilles Bernier, ex-député de Beauce, ex-représentant du Canada en Haïti et retraité, Cindy Groleau, étudiante et grande sportive, ainsi qu'André Lessard, CPA, CA chez Boccam inc.

Ces derniers ont accepté de s'impliquer pour la cause pour diverses raisons. Certains ont par exemple connu des problématiques de santé, mais sont conscientes que leur mode de vie sain et que l’activité physique ont grandement aidé à leur rétablissement.

Gilles Bernier souhaite promouvoir le côté prévention en devenant ambassadeur. André Lessard, pour sa part, a subi un infarctus il y a quelques années après une pratique de hockey au sein de la ligue dans laquelle il évoluait. Lui aussi souhaite mettre l'accent sur la prévention. Aujourd'hui, il peut encore pratiquer le hockey, mais moins fréquemment qu'avant.

En ce qui concerne Cindy Groleau, elle a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) à l'âge de 17 ans, causé par de l'aryhtmie cardiaque. Elle veut sensibiliser les gens à donner à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, qui l'a grandement aidée pendant son rétablissement.

Comment donner ?

Les personnes intéressées à soutenir la campagne peuvent le faire en ligne, sur le site Web de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, par téléphone, au 418-227-1843, ou encore en se présentant en personne au Pavillon du cœur Desjardins, à Saint-Georges.

Notons que les trois autres façons que la Fondation du coeur privilégie afin d'amasser des fonds au cours de l'année sont son brunch-bénéfice, qui se déroule à chaque automne, son cardio-thon, qui a lieu en février de chaque année, ainsi que son tournoi de golf, qui a habituellement lieu en mai.



La Fondation du coeur Beauce-Etchemin est un organisme qui, notamment, amasse des dons pour que la population de Beauce-Etchemins ait le privilège d’accéder à des programmes de prévention, de réadaptation et de maintien, ainsi qu'à des technologies médicales avancées.

Rappelons qu'en 2017, l'objectif financier de la troisième campagne annuelle de financement de la Fondation du coeur avait été fixé à 90 000 $.