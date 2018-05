10e souper-bénéfice du Bercail : 35 000 $ ont été amassés

Le 18 mai dernier, au Club de golf de Saint-Georges, a eu lieu la 10e édition du souper-bénéfice au homard du Bercail.

L’activité-bénéfice a connu un grand succès et plus de 300 personnes étaient présentes. M. Pierre Lacombe, le président du Bercail, tient à souligner l’extraordinaire travail de Mme Catherine Larochelle, présidente d’honneur, une femme de cœur, qui a fait preuve d’un grand dévouement et qui s’est grandement impliquée pour la cause.

De plus, afin de souligner le 35e anniversaire d’existence du Bercail, il y a eu quelques surprises lors du souper dont un tirage pour financer l’achat d’un défibrillateur cardiaque. Une vidéo a également été présentée pour l’occasion afin de mieux faire connaître l’organisme. Une somme de 35 000 $ a été récoltée et sera affectée pour le soutien à la clientèle.

À propos du Bercail

Au Bercail est un lieu d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement chaleureux et sécuritaire destiné à toute personne ayant besoin d’un temps d’arrêt et de soutien afin de lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie.