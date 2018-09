Une nouvelle salle d'entraînement au Cégep Beauce-Appalaches

La Fondation Nordiques contribuera au projet de nouvelle salle d’entraînement du Cégep Beauce-Appalaches en remettant un montant de 10 000 $ à la Fondation du Cégep. Cette somme s’ajoute aux 65 000 $ que versera la Fondation du Cégep pour défrayer le coût des appareils qui meubleront la nouvelle salle estimée à 1,9 million de dollars.

« La Fondation Nordiques est fière de contribuer au projet, mentionne l’un de ses administrateurs, l’homme d’affaires, Charles Dutil. Notre Fondation vise à reconnaître l’importance des athlètes et l’impact du sport sur le développement de la société de demain. La construction de la nouvelle salle d’entraînement du Cégep atteint ces deux objectifs. Elle permettra aux étudiants-athlètes des programmes sportifs des Condors de bénéficier d’un équipement de pointe. Elle contribuera également au développement du sport et au mieux-être des gens de la Beauce ».

La Fondation Nordiques a été fondée par un groupe de gens d’affaires et d’entreprises soucieux de poursuivre leur engagement social dans la foulée du départ des Nordiques de Québec vers le Colorado. Depuis sa création 1995, elle a distribué plus de 6,3 millions de dollars sous forme de bourses d’études à des athlètes ou de dons à des organismes sportifs et humanitaires de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches.

« Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Nordiques d’avoir répondu positivement à la demande de notre Fondation, précise le directeur général du Cégep, Pierre Leblanc. Nous sommes conscients que les étudiants de la région méritent de bénéficier d’une salle d’entraînement moderne. Elle contribuera à garder nos jeunes chez nous pour la durée de leurs études collégiales et à plus long terme ».

La nouvelle salle d’entraînement du Cégep Beauce-Appalaches sera deux fois et demie plus grande que la salle actuelle. La circulation entre les appareils sera ainsi facilitée. Une zone d’accélération de 33 mètres sera aménagée pour permettre aux athlètes d’effectuer des sprints ou des poussées de charges.

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches (550 000 $) et la Fondation des Condors (200 000 $) financeront près de 40 % du projet de construction de la nouvelle salle d’entraînement.

Le Cégep a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives du gouvernement du Québec. Il attend une réponse d’ici le début de l’été. Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année pour une livraison à l’automne 2019.