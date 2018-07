Les soins vétérinaires d’urgence : quand faut-il s’inquiéter ?

Article commandité

Dans l’ère où nous vivons, la plupart des gens ont (ou ont déjà eu) un animal de compagnie à la maison. Les soins vétérinaires ont donc évolué avec cette popularité grandissante. Il est aujourd’hui possible de faire suivre votre chien, votre chat ou tout autre animal dans une clinique tout au long de sa vie. Les vétérinaires peuvent prescrire des soins adaptés à votre animal, prévenir les parasites, ainsi qu’administrer des vaccins. Les cliniques vétérinaires, exerçant déjà consultation et chirurgie, offrent maintenant un service supplémentaire : l’urgence vétérinaire. Tout comme le service hospitalier, ce service est ouvert 24/7 afin d’offrir des soins en tout temps.

Qu’est-ce que le service d’urgence vétérinaire?

Il s’agit principalement d’un service d’urgence ouvert 24 heures, avec personnel sur place ou sur appel. Les cliniques vétérinaires offrant ce service peuvent effectuer des chirurgies, traiter des patients en situation critique ou suivre des cas de soins intensifs de façon continue. Vous pouvez appeler et vous y rendre si votre animal développe soudainement des symptômes anormaux ou a de la difficulté à se remettre d’une opération. Une équipe de techniciens, supervisée par un médecin vétérinaire formé en soins d’urgence, peut être sur place pour assurer une surveillance étroite des animaux en phase critique pendant les jours suivant une intervention chirurgicale ou un problème de santé.

Un spécialiste des soins vétérinaires d’urgence est un médecin ayant suivi une formation supplémentaire. Il se spécialise exclusivement dans les cas mettant en danger la vie de l’animal. Suite à son diplôme de médecine vétérinaire, un spécialiste doit suivre une formation intensive de 3 ans afin de passer l’examen de l'American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC). Toutefois, peu de cliniques ont le privilège d’avoir un spécialiste agréé par l’ACVECC sur place puisque le pays n’en comporte actuellement que 27, dont seulement 4 au Québec.

Quand devrais-je m’inquiéter?

Pour savoir si votre animal a besoin de soins immédiats, surveillez ses symptômes. Agit-il de façon inhabituelle? S’il a été frappé par une voiture, mais qu’il ne présente aucune blessure apparente, rendez-vous tout de même dans une clinique d’urgence : il pourrait souffrir de blessures internes et sa vie pourrait être en danger. Surveillez particulièrement votre animal s’il a récemment subi une intervention, s’il souffre d’une maladie ou d’une infection, ou s’il est gestant. Les morsures, les poils de porc-épic et les plaies ouvertes requièrent des soins immédiats. Un refus de manger, un rythme cardiaque anormal, une faiblesse ou des extrémités froides pourraient indiquer un problème plus grave. Des difficultés à respirer ou à uriner représentent également des signaux d’alarme. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre animal : vous êtes donc davantage en mesure de discerner tout comportement étrange ou tout changement dans ses habitudes. En cas de doute sur la santé de votre animal, rendez-vous dans votre clinique vétérinaire. Le personnel sera en mesure de vous rassurer et de vous conseiller sur les meilleures options de traitement pour votre animal de compagnie.