6 aliments à faire vous-même pour faire des économies !

Pour faire des économies, il y a certains aliments que vous pouvez réaliser vous-mêmes, à l’aide d’une recette sans équivoque. Vous pouvez par exemple sauver de l'argent en faisant votre pain vous-même ou bien votre confiture : en plus, vous leur donnerez le goût exact que vous préférez, sans fioritures. Voici nos conseils pour réaliser 6 aliments vous-même !

Le pain, l’aliment le plus facile à faire soi-même

Un peu d’eau, de farine et de levure, et le tour est joué : voilà votre pain prêt pour votre semaine ! C’est le type d’aliment très pratique, car il se conserve très bien au congélateur, pendant plusieurs jours. Il est aussi possible de préparer d’importantes quantités en vue d’un pique-nique familial ou d’un évènement avec l’école de vos enfants. En plus, c’est rapide et facile à faire !

Il existe aussi quelques variantes, pouvant aller du pain noir au pain de mie, pour diversifier les goûts de vos papilles gustatives.

La confiture maison, ça a du bon

Rhubarbe, menthe ou fraise : l’avantage des confitures faites maison, c’est que vous n’avez pas besoin de jauger le taux de sucre avant de faire votre achat en magasin, puisque c’est vous qui avez la main.

Les recettes sont relativement faciles à réaliser et permettent de réaliser sa « confiturerie » personnelle, dont on peut conserver les bocaux plusieurs mois. Vous pouvez donc préparer en amont les quelques semaines d’hiver rude qui vous attendent.

La terrine de légumes, une entrée à partager

Il s’agit d’un plat qui se mange froid, ou chaud : il s’agit de la terrine ! Elle peut aussi bien servir d’entrée que de plat principal, se décline en de nombreuses recettes, généralement à base de viandes et de légumes.

L’autre avantage à réaliser cet aliment soi-même ? Les délais de conservation. Vous pouvez facilement l’envelopper et la conserver au froid, sur le rebord d’une fenêtre, qu’au congélateur ou au frigo. Ne dépassez pas les quelques jours, mais cet aliment est des plus appréciés !

Le lait végétal à faire soi-même, pour toutes ses autres recettes

En filtrant ou en mixant, vous pourrez obtenir facilement votre propre lait végétal, en ayant les bons ingrédients. Amande, noisette ou noix : c’est vous qui choisissez le contenu de votre lait végétal, ce qui est un grand atout pour votre cuisine et votre consommation du quotidien.

Qui plus est, vous pouvez obtenir des prix de gros sur les amandes ou les noisettes, qui se conservent à l’infini, pour réaliser votre propre lait, idéal à boire comme ça ou à intégrer dans d’autres recettes.

Le sorbet, pour des étés conviviaux

Tout comme la confiture, faire ses propres sorbets permet de faire des économies. Pourquoi ? Parce que les produits utilisés permettent une meilleure conservation : vous pouvez utiliser des fruits congelés, pour sauver encore plus d’argent, ou bien faire plusieurs litres de sorbets d’un coup, histoire de ne rien perdre.

Et puis, quel bonheur de pouvoir déguster un tel produit fait maison, qui a généralement plus de goût (et celui de votre choix !).

Le velouté, pour les soirées froides d’hiver

Parmi les aliments les plus populaires à faire soi-même, les soupes rentrent dans le top 5 et plus particulièrement, le velouté. Généralement très épais, il est fait à base de légumes en tous genres. Pourquoi s’agit-il d’une formule économique ? Parce que vous pouvez aussi bien utiliser les restes de vos légumes que des légumes frais, pour une meilleure conservation.

Aliments originaux ou du quotidien, il n’est pas difficile de vous en approprier la recette pour les cuisiner au quotidien. Cela vous permettra notamment de faire des produits à votre goût et de faire des économies certaines, contrairement à des produits déjà transformés ou déjà empaquetés.