Des élèves du CIMIC gagneront jusqu'à 34 000$

Les élèves inscrits à la quatrième cohorte de formation duale en soudage-montage, qui débuteront leur formation en septembre au CIMIC, recevront entre 27 000 $ et 34 000 $ pendant la durée de leur formation, qui sera de 16 mois.

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), conjointement avec le comité sectoriel de la fabrication métallique Perform, vient d'accorder une subvention de 403 000$ au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière.

La majeure partie de cette somme servira à payer les candidats tout au long de leur formation en classe. Auparavant, les apprentis soudeurs étaient payés lors des stages de formation en entreprises pour 900 heures. Maintenant, ils seront rémunérés pour les 1 800 heures, au CIMIC et en entreprise.

En 2016, le CIMIC a été le premier centre de formation professionnelle au Québec à offrir la formule d’apprentissage duale. Il est maintenant la référence au Québec en ce domaine. Selon monsieur Robin Rodrigue, directeur du CIMIC, plusieurs autres formations dispensées par les commissions scolaires du Québec se sont inspirées de ce modèle.

De nombreuses formations offertes

Le CIMIC offre par ailleurs plusieurs autres formations en alternance travail-études (ATE). Les stages font partie du système de formation depuis les fondements du CIMIC. Les programmes suivants sont en alternance : techniques d’usinage, mécanique industrielle et électromécanique, soudage-montage, carrosserie et fabrication de structures métalliques. Quant aux programmes en dessin industriel et mécanique automobile, ils comportent un stage à la fin de la formation pour permettre aux finissants d’intégrer le milieu du travail.

Il reste quelques places disponibles dans ce groupe. Pour toute information, veuillez communiquer avec M. Yves Jacques au 418-228-5541 poste 6069 ou présentez-vous au CIMIC.