6 idées de séjour pour décompresser totalement avant l’hiver

Partir, même pas loin, pour recharger ses batteries avant l’hiver, est une idée bien tentante. Mais pour aller où ?

Profiter de l’été indien québécois

L’automne est la meilleure saison au Québec, il fait encore doux et les couleurs de la nature sont chatoyantes. Le moment idéal pour programmer une cure de bien-être dont vous ressortirez régénéré. Entre balades et ateliers, soins du corps et de l’esprit, vous évacuerez tout votre stress.

Un voyage en Europe

Chypre jouit du meilleur climat de la méditerranée. À l’automne, les baignades sont encore possibles et vous lézarderez au soleil tout au long de la journée. Si vous préférez faire du tourisme, les paysages variés, entre mer et montagne, vous réjouiront. Un séjour nature pour une déconnexion totale.

Une cure de thalasso

Une retraite dans un spa de destination est assurément synonyme de détente absolue. On vous chouchoutera dans un cadre reposant en pleine nature. Selon votre choix, vous participerez à des ateliers de cuisine, de yoga, de méditation ou d’écriture, le tout ponctué de soins individuels régénérants. Un séjour pour un lâcher-prise total. Il en existe dans la baie de St Paul, à Québec, au Mas des Augustines, à Rivière-du-Loup, et bien d’autres encore.

Un séjour au pays du soleil levant

Destination idéale pour décompresser, le Japon vous offrira bien des trésors : le rituel du bain, la cérémonie du thé, des promenades méditatives… Cap sur Kyoto et ses sources chaudes, la promenade du philosophe, ses temples et ses sanctuaires pour un séjour plein de sérénité !

Une retraite de yoga

Le yoga est réputé pour sa capacité à relaxer le corps et l’esprit. Nul besoin de partir bien loin pour s’offrir un séjour dédié à cette discipline. Mais si vous avez envie d’horizons nouveaux, le Maroc est idéal. Au cœur de l’Atlas, vous découvrirez en même temps des paysages à couper le souffle.

Une retraite yoga est également possible près de chez vous, en Estrie par exemple. Quel que soit votre niveau, vous intégrerez un cours adapté à vos aspirations. Le yoga est une pratique énergisante basée sur le souffle. Vous évacuerez votre stress et apprendrez à mieux le maîtriser une fois rentré chez vous.

Un séjour pêche

Que diriez-vous de partir dans le Yukon pour un séjour de 8 jours dans le Grand Nord ? Accompagné d’un guide, vous apprendrez à vivre au rythme de la nature ainsi que les techniques de pêche du saumon, de la truite et du brochet. Un séjour loin du monde.