Canons de beauté féminins : les dernières tendances

Des fesses rebondies : à l’instar de certaines stars propulsées au premier plan médiatique, le derrière rebondi est l’un des standards de beauté actuels. Il nous arrive des divines sambas brésiliennes et autres danses métissées venues d’Afrique où les fesses rondes et fermes sont mises en valeur. Le corps de la femme se veut donc plus voluptueux, exit les icônes anorexiques de la haute couture.