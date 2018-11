L'Association des personnes handicapées de la Chaudière reçoit 7 150 $

Lors de la campagne du Biscuit SourireMC de Tim Hortons cette année, une association d'ici a reçu un montant. Le simple geste d’acheter un biscuit aux pépites de chocolat, adorablement décoré de deux yeux bleus et d’un sourire rose, a permis à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière d’amasser 7 150 $.

La campagne du Biscuit SourireMC 2018, qui a eu lieu du 17 au 23 septembre, a permis de verser la somme record de 7,8 millions de dollars à plus de 500 organismes caritatifs partout au pays.



« Chaque année, on a toujours hâte de participer à la campagne du Biscuit Sourire », souligne Mme Suzie Bernard et M. Marco Quirion, propriétaires du restaurant Tim Hortons.

« C’est incroyable que le simple achat d’un biscuit puisse faire une si grande différence », ajoute Mme Chantal Larivière, directrice générale de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.