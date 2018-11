20e édition des Agapes à saveur du monde : 118 060 $ amassés

La 20e édition du souper gastronomique « Les Agapes à saveur du monde » s’est tenue samedi, le 10 novembre dernier, au Centre de congrès Le Georgesville. Cette soirée caritative, organisée par La Fondation Moisson Beauce, était une présentation de Desjardins. Cette année, grâce à tous les partenaires, donateurs, participants et bénévoles l’événement aura permis d’amasser la somme remarquable de 118 060 $.

Année après année, cette soirée festive, très convoitée auprès de la communauté des gens d’affaires, fait salle comble. Cette année, c’est sous le thème « Class of '58 » que les 326 convives sont venus célébrer les moments du passé et s’amuser au dîner du coin, tout en s’imprégnant d’une ambiance rétro aux couleurs éclatantes.

L’atmosphère chaleureuse et sophistiquée, la décoration remarquable et la musique entraînante de l’époque ont su charmer les invités. Plusieurs surprises ont couronné la soirée, dont la visite du King (Elvis) interprété par Jean-Philippe Carpentier ainsi que la performance des danseurs sous la direction artistique de Katee Julien et de la chorégraphe Marie-Josée Tremblay.

Madame Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce, a profité de l’occasion pour présenter une vidéo mettant en lumière tous ces gens qui ont recours à l’aide alimentaire par l’entremise des organismes communautaires desservis par Moisson Beauce. Au cœur d’un réseau de partage, Moisson Beauce vient en aide à plus de 64 organismes communautaires.

Rappelons que tous les dons recueillis sont remis à la Fondation Moisson Beauce qui soutient la banque alimentaire Moisson Beauce, en lui fournissant les locaux et les équipements essentiels à l’accomplissement de sa mission. Ces dons seront utilisés afin de venir en aide aux personnes défavorisées et vulnérables confrontées à des problèmes d’insécurité alimentaire et vivant une situation socio-économique difficile dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Granit.

Précisons que cette activité de financement sera de retour le 9 novembre 2019.