Le Beauce Mitsubishi remet 1 582 $ à la Fondation du cancer du sein

Le samedi 17 novembre, le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges affrontait le Resto-Pub La Gargouille d'East Broughton. Cette partie a permis de remettre la somme de 1 582,70 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec.

La levée de fond a été organisée par les joueurs du junior A Beauce Mitsubishi, dont le principal responsable est Gabriel Poulin ainsi que sa mère, Nathalie Couture. Les responsables de la soirée sont très heureux de la participation de la population.

Le Beauce Mitsubishi a gagné la partie au compte de 4 à 3. Les pointeurs pour St-Georges sont Pierre-Antoine Lacombe et Jérémy Fecteau avec un but et une passe chacun, Hubert Marcoux et Frédéric Poulin avec chacun un but, Gabriel Poulin et Olivier Gagnon avec chacun une passe.

Du côté de East Brougthon, les pointeurs sont Olivier Rodrigue avec deux buts et une passe, Samuel Nolette avec un but, Maxime Lessard avec deux passes, Félix-Antoine Poulin et Antony Gagné avec une passe chacun.



Prochain match

Le mercredi 28 novembre, à 21 h 45, le Beauce Mitsubishi affrontera les Aigles de CBIO au tournoi de Saint-Romuald.