La Guignolée des médias se tiendra le 6 décembre

La Guignolée des médias en Beauce sera de retour le 6 décembre au matin entre 7h et 9h. Cinq points de collectes seront disponibles, soit quatre à Saint-Georges et un à Sainte-Marie.

Cette 10e édition de l’événement est chapeautée par Moisson Beauce. Ce sera une belle occasion pour les médias de la région de s’unir afin d’amasser des fonds pour les plus démunis.

L’objectif visé pour Saint-Georges est de 10 500$ en argent et de 400 kilos de denrées alimentaires, ce qui représente un montant de 2200$. Des sommes semblables à celles-ci avaient été amassées l’an dernier. À Sainte-Marie le montant visé est de 2500$ en argent ainsi que 10 kilos de denrées. Notons que pour le point de collecte de Sainte-Marie il est préférable de remettre des denrées non périssables.

Les points de collecte les plus importants à Saint-Georges seront situés aux intersections du boulevard Lacroix et de la 90e Rue, de la 1re Avenue et de la 116e Rue (en face du Mondo Resto-Bar), de la 116e Rue et de la Promenade Chaudière, ainsi qu'au Barrage Sartigan, des côtés est et ouest de celui-ci. Quant à celui de Sainte-Marie, il se situera au coin du boulevard Vachon et de la Route Cameron.

Les bénévoles seront vêtus de dossards et de tuques pour l’occasion, il y aura également de la musique pour égayer l’ambiance.

La Sûreté du Québec ainsi que les organisateurs recommandent de doubler de vigilance le matin du 6 décembre. Depuis quelques années, on observe davantage de conducteurs distraits par leur téléphone portable. Si vous ne souhaitez pas donner, il ne faut pas accélérer et il faut aussi respecter la signalisation en place.

Notons que la Guignolée des médias est un événement distinct de la Guignolée de la Société Saint-Vincent de Paul.