LETTRE OUVERTE : Récupérer, partager, nourrir... La pauvreté n’est pas un choix de vie

La pauvreté n’est pas un choix de vie. Il y a toutes sortes de situations difficiles, temporaires ou permanentes, qui peuvent fragiliser les gens et les mettre en situation de vulnérabilité. Que ce soit le deuil d’un proche, une séparation, une perte d’emploi, un accident, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou le vieillissement; personne n’est à l’abri. Nous sommes tous plus proches que l’on pense d’une personne qui vit de l’insécurité alimentaire...

Pour avoir des communautés en santé, la nourriture est un besoin fondamental. À Moisson Beauce, nous croyons fermement que lorsqu’on aide à nourrir les gens, cela permet d’alléger leur esprit et d’alimenter leur corps afin que ces personnes soient en mesure d’accomplir leurs petits et grands succès quotidiens. Veiller à ce que tous mangent à leur faim est un devoir collectif. Nous devons innover pour renforcer le filet de sécurité alimentaire partout au Québec et nous assurer que tous les gens des régions de la Chaudières-Appalaches et du Granit aient accès, en tout temps, à suffisamment d’aliments sains et variés pour se nourrir adéquatement.

C’est ce que nous pouvons réaliser, au sein du réseau des Banques alimentaires du Québec, grâce au Programme de récupération en supermarchés, le PRS, avec la complicité de nos collaborateurs des premiers jours, les marchands de Metro, Metro Plus, Super C, Provigo, Provigo Le Marché, Maxi, Maxi & Cie, IGA et IGA Extra. C’est pourquoi Moisson Beauce est fière de vous annoncer que Les Banques alimentaires du Québec, de concert avec les Moisson et ses membres associés, lanceront en 2019 une campagne majeure fédérée qui s’échelonnera sur une période de cinq ans pour soutenir, contribuer, et assurer le déploiement du PRS. Pour aller plus loin, nous avons la chance de pouvoir compter sur l’engagement de trois exceptionnels coprésidents, qui mobiliseront pour la cause le milieu des affaires.

M. Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de METRO

Mme Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ

M.Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale

Afin de répondre équitablement à tous les Québécois où qu’ils soient sur le territoire, nous avons besoin de récolter la somme de 15 millions de dollars. Moisson Beauce et le réseau des Banques alimentaires du Québec auquel nous appartenons fournissons trois repas pour chaque dollar amassé : imaginez ce que nous pourrions faire avec 15 millions de dollars !

À ce jour, 370 magasins offrent un approvisionnement hebdomadaire régulier dans toutes les régions du Québec. À terme, ce sont annuellement 8,5 millions de kilogrammes de denrées dans 645 magasins qui seront récupérés. Cela représente une économie de 7 500 tonnes eq CO2, soit l’équivalent du retrait annuel de 1600 voitures de nos routes. Le PRS permet d’offrir une meilleure réponse aux personnes fragilisées pour les accompagner dans ces moments difficiles et les aider à trouver de l’espoir. Lorsque les corporations et le milieu communautaire décident de s’allier, ils amplifient leurs forces ; et dans ce cas-ci, chaque jour, ils créent de véritables petits miracles!

Nicole Jacques, directrice générale Moisson Beauce

Annie Gauvin, directrice générale Les Banques alimentaires du Québec